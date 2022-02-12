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Заря - Окжетпес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Сегодня у коллектива Скрипника насыщенный день
фото Анатолій Спиця
Контрольный матч, 12.02.2022
"Заря" 10:00 "Окжетпес"
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