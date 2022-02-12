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Днепр-1 - Борац: смотреть онлайн, видеотрансляция
Насыщенная суббота для третьей команды УПЛ
Фото: СК Днепр-1
Контрольный матч, 12.02.2022
"Днепр-1" 10:20 "Борац"
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