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Шахтер - Шахтер Караганда: смотреть онлайн, видеотрансляция
Вице-чемпион Украины начинает второй сбор
shakhtar.com
Контрольный матч, 12.02.2022
"Шахтер" 16:00 "Шахтер" (Караганда)
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