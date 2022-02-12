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Ворскла - Атырау: смотреть онлайн, видеотрансляция
У полтавчан второй спарринг
vorskla.com.ua
Контрольный матч, 12.02.2022
"Ворскла" 15:00 "Атырау"
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.02.2022 в 15:41
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