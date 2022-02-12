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Ворскла - Атырау: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

У полтавчан второй спарринг

Ворскла - Атырау: смотреть онлайн, видеотрансляция

vorskla.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч, 12.02.2022
"Ворскла" 15:00 "Атырау"

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.02.2022 в 15:41
Максимов какие они у тебя тупые -где ты их набрал не на Одесском привозе --они играют в свободное от работы время -если выгонят вернуться на привоз у них контракт а футбол это хобби
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