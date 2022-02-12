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Заря сыграла вничью с командой из второго дивизиона Казахстана
Первый из двух сегодняшних спаррингов подопечных Скрипника
zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" продолжает проверять свои силы в контрольных матчах во время второго турецкого зимнего сбора. Сегодня, 12 февраля, команда Виктора Скрипника сыграла вничью с представителем второго казахского дивизиона “Окжетпес”.
Коллективы обменялись голами в первом тайме: на девятой минуте счет открыл Гильерме, а на 23-й луганчане пропустили после подачи от угла поля.
На матч "Заря" вышла таким составом: Антон Жилкин (Александр Сапутин, 46), Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Назар Байрук, Валерий Дубко, Гильерме, Максим Хлань (Денис Нагнойный, 46), Даниил Скорко (Владислав Кочергин,80), Максим Смиян, Игорь Снурницын, Юрий Тлумак
Отметим, что это первый из двух поединков подопечных Скрипника сегодня. На 15:00 запланирована встреча с датским “Оденсе”.
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