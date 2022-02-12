  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря сыграла вничью с командой из второго дивизиона Казахстана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря сыграла вничью с командой из второго дивизиона Казахстана

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый из двух сегодняшних спаррингов подопечных Скрипника

Заря сыграла вничью с командой из второго дивизиона Казахстана

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" продолжает проверять свои силы в контрольных матчах во время второго турецкого зимнего сбора. Сегодня, 12 февраля, команда Виктора Скрипника сыграла вничью с представителем второго казахского дивизиона “Окжетпес”.

Коллективы обменялись голами в первом тайме: на девятой минуте счет открыл Гильерме, а на 23-й луганчане пропустили после подачи от угла поля.

На матч "Заря" вышла таким составом: Антон Жилкин (Александр Сапутин, 46), Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Назар Байрук, Валерий Дубко, Гильерме, Максим Хлань (Денис Нагнойный, 46), Даниил Скорко (Владислав Кочергин,80), Максим Смиян, Игорь Снурницын, Юрий Тлумак

Отметим, что это первый из двух поединков подопечных Скрипника сегодня. На 15:00 запланирована встреча с датским “Оденсе”.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Гильерме Окжетпес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
12.02.2022 в 12:45
ну не тянет Скрипка --поэтому он будет сваливать
Ответить
0
-3
avatar
ascent (Луксор)
12.02.2022 в 13:33
Прежде чем писать ерунду, изучите состав, узнайте сколько матчей играет Заря в день и когда играет основа!!!
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
12.02.2022 в 12:44
дублеры и молодняк играли, а основа?
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
12.02.2022 в 13:45
Обычно вечером играет
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...