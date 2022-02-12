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Шахтер перенес товарищеский матч с Мариуполем
Нужно больше времени на подготовку?
fcmariupol.com
В планах донецкого “Шахтера” на втором турецком сборе произошли изменения. "Горняки" должны были встретиться со своими земляками из "Мариуполя" 13 января, однако матч был перенесен с воскресенья на вторник.
Теперь поединок запланирован на 15 февраля. Время осталось неизменным – 16:00 по киевскому времени.
Отметим, что первый свой матч на втором сборе в Турции "Шахтер" сыграет со своими тезками из "Караганды" уже сегодня, 12 февраля. Встреча начнется в 16.00. UA-Футбол проведет
Также "горняки" проведут поединки против "Астаны" 18 февраля и "Риги" 19 февраля. Первый официальный матч 2022 года запланирован на 26 февраля - "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925" в Харькове.
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