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Шахтер перенес товарищеский матч с Мариуполем

Премьер-лига
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Шахтер перенес товарищеский матч с Мариуполем

fcmariupol.com

Новина українською

В планах донецкого “Шахтера” на втором турецком сборе произошли изменения. "Горняки" должны были встретиться со своими земляками из "Мариуполя" 13 января, однако матч был перенесен с воскресенья на вторник.

Теперь поединок запланирован на 15 февраля. Время осталось неизменным – 16:00 по киевскому времени.

Отметим, что первый свой матч на втором сборе в Турции "Шахтер" сыграет со своими тезками из "Караганды" уже сегодня, 12 февраля. Встреча начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Также "горняки" проведут поединки против "Астаны" 18 февраля и "Риги" 19 февраля. Первый официальный матч 2022 года запланирован на 26 февраля - "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925" в Харькове.

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В статье: Шахтер (Донецк) Мариуполь
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Источник:
Шахтер

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