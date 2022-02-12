Конопля спасает. Шахтер обыграл Караганду на сборах

Матчи "Шахтера" на этих зимних сборах - вещь очень редкая, уникальная, такая, которую редко встретишь в наши дни. Примерно как компьютерный диск, монокль или дикий двугорбый верблюд. За два месяца перерыва коллектив де Дзерби в сумме проведет лишь семь спаррингов. Учитывая, как часто играют другие серьезные клубы УПЛ (читай "Динамо"), начинаешь невольно удивляться методике молодого итальянского наставника. С другой стороны, никто кроме него не отвечает за итоговый результат, а потому именно он вправе решать, сколько раз "Шахтер" будет играть зимой - 15, 7 или 2.

В эту субботу действующий лидер УПЛ начинал свой путь на вторых зимних сборах. Соперник - "Шахтер", представляющий Караганду. Украинский болельщик, который следит за всеми отечественными командами, может вспомнить данный коллектив из Казахстана по двум играм против "Колоса" в рамках квалификации Лиги Конференций. Вспомнили? Согласитесь, неприятная команда. Неприятная не в том смысле, что там играют некрасивые люди или их форма вызывает отторжение. Дело в стиле игры - закрытом, с низким блоком, минимумом атак и надеждой на 32-летнего голкипера Шацкого. С другой стороны, украинскому "Шахтеру" к этому не привыкать. Многие так играют против гранда в рамках УПЛ.

Де Дзерби на сегодняшний матч выпустил практически основу, вновь доверив место на острие атаки Педриньо. Также свой шанс получили Винисиус Тобиас, Бондарь и Судаков, которые, можно так сказать, воспользовались отсутствием конкурентов. В целом, первый тайм получился скупым на моменты. Их практически не было. "Шахтер" прогнозировано много владел мячом, и, так же прогнозировано, мучился с обороной соперника. Из интересного можно вспомнить удар Мудрика под углом, когда Михаил не попал в дальний угол, а также неожиданный выстрел Исмаили в перекладину.

Ну и гол, куда же без него. Мудрик ускорился после заброса из глубины, прокинул мяч в штрафной соперника и был сбит вратарем Караганды - 11-метровый, который точно реализовал Нерес. Вот и новый пенальтист "Шахтера", который сменит Марлоса?

Караганда атаковала очень редко, но своими двумя эпизодами все равно смогла отметиться. До перерыва был крутой навес с правого фланга, который игрок казахстанской команды ужасно завершил головой. Уже в самом начале второго тайма "Шахтер" Д слишком увлекся атакой, что привело к выпаду один в ноль от Досмагамбетова, правда этот буллит он не реализовал. Украинский клуб ответил своей атакой - Нерес опасно бил в дальний, Шацкий выручил. А вот Пятов ближе к концу матча сделать этого не сумел. После отбора мяча на половине дончан, казахстанцы раскатали свою атаку, которая закончилась точным ударом - 1:1. Вот так, пытаясь контролировать ход игры владением, преимущество "Шахтер" практически упустил. Хорошо, что вернулся Ефим Конопля, который забил решающий гол уже под самый занавес матча на 90-й минуте. "Горняки" победно стартовали на вторых сборах.

Контрольный матч, 12.02.2022

"Шахтер" - "Шахтер" (Караганда) 2:1

Гол: Нерес 35, Конопля 90 - Маляров 77

"Шахтер": Трубин (46) - Тобиас (Конопля 46), Бондарь (Витао 46), Матвиенко (Фарина 67), Исмаили (Корниенко 67) - Майкон (Бондаренко 67), Антонио (Степаненко 46) - Нерес, Судаков (Тете 46), Мудрик - Педриньо