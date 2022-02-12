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Ворскла в спарринге уступила для представителя Казахстана
Полтавчане сумели отыграть лишь один мяч по ходу игры
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
Подопечные Юрия Максимова продолжаю подготовку ко второй части сезона УПЛ. Сегодня полтавчане провели контрольный поединок против казахского "Атырау". Все забитые голы в поединке пришлись на первый тайм. К 34-й минуте встречи "Ворскла" дважды пропустила, а под конец первых 45 минут сумела отыграть один мяч.
"Ворскла": Ризнык, Хрипчук, Яворский, Изотов, Бацула, Нестеренко, Ващук, Крупский, Амилькар, Кравчук, Черныш.
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