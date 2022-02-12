  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла в спарринге уступила представителю Казахстана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла в спарринге уступила представителю Казахстана

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Полтавчане сумели отыграть лишь один мяч по ходу игры

Ворскла в спарринге уступила представителю Казахстана

ФК "Ворскла" / Автор неизвестен

Новина українською

Подопечные Юрия Максимова продолжаю подготовку ко второй части сезона УПЛ. Сегодня полтавчане провели контрольный поединок против казахского "Атырау". Все забитые голы в поединке пришлись на первый тайм. К 34-й минуте встречи "Ворскла" дважды пропустила, а под конец первых 45 минут сумела отыграть один мяч.

"Ворскла": Ризнык, Хрипчук, Яворский, Изотов, Бацула, Нестеренко, Ващук, Крупский, Амилькар, Кравчук, Черныш.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Атырау (Атырау)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alle Garage (Харьков)
13.02.2022 в 08:11
Странно, у Ворсклы почему-то вышел полностью дублирующий состав. Ну за исключением Яворского и Резника разве что.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...