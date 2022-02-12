Ворскла в спарринге уступила представителю Казахстана

Подопечные Юрия Максимова продолжаю подготовку ко второй части сезона УПЛ. Сегодня полтавчане провели контрольный поединок против казахского "Атырау". Все забитые голы в поединке пришлись на первый тайм. К 34-й минуте встречи "Ворскла" дважды пропустила, а под конец первых 45 минут сумела отыграть один мяч.

"Ворскла": Ризнык, Хрипчук, Яворский, Изотов, Бацула, Нестеренко, Ващук, Крупский, Амилькар, Кравчук, Черныш.