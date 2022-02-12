Йовичевич подтвердил, что Чоботенко перейдет в Днепр-1 летом

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал ничью с ФК "Согдиана" и победу над "Борацем" . Также наставник днепрян высказался по поводу кадровой ситуации в клубе.

— Насколько вы удовлетворены содержанием игры в обоих матчах и тем, как выглядели ребята, которые впервые играли 90 минут?

— Очень важно, что обошлось без травм. Впервые сыграли по 90 минут, получили опыт. Как всегда, на сборе после 70-й минуты играешь под нагрузкой, должен действовать через "не могу", быть доминантным, держать инициативу, контролировать мяч и оптимально реагировать после его потери. И матч с "Борацем", и с "Согдианой" пойдут в актив. Вечером особенно порадовал отрезок после гола, тем более подразумевая, что играло много молодежи. Баланс между старшими и молодыми дал свои плюсы. Я очень доволен. Сейчас получаем день активного отдыха, произведем анализ, коррекцию ошибок и будем готовиться к следующему микроциклу.

— Сегодня играл Фелипе Пирес. Как вам его действия и насколько вы довольны его появлением?

— Конечно, его действия сейчас нельзя оценивать, ведь он только из самолета. Но пожелал сыграть 45 минут, чтобы просто сбросить с себя усталость и сразу влиться в коллектив, увидеть ребят. Это очень важно, чтобы как можно быстрее адаптироваться к команде. Конечно, ему нужно время на адаптацию. Сразу результата от него нельзя ожидать. У нас очень большой ростер, большая конкуренция. И будут играть лучшие.

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— Сергей Чоботенко сказал, что подписал предварительный контракт. Когда он может присоединиться к команде?

— Летом. Он сейчас игрок "Мариуполя", где на него рассчитывают. У нас сейчас есть хорошие четыре центральных защитника. В настоящее время Логинов имеет повреждение, но это не будет длительным. Думаю, что через 7-10 дней он будет в команде. Чоботенко – игрок с большой перспективой и опытом одновременно, ведь уже не первый год в своем возрасте играет в Премьер-лиге.

— Насколько важна потеря Данила Игнатенко? Планируете ли усиление в опорную зону?

— Конечно, можно многое говорить, насколько не хватает нам Дани. Он был очень важным игроком для нас. Но я не могу больше делать акцент на этом. Должны искать альтернативу, пробовать других игроков на этой позиции. Сегодня здесь играл Когут, есть еще пара альтернатив. Смотрим футболистов, которые могут заменить Игнатенко по профилю: фактурные, мощные физически умеют играть на втором этаже и держать позицию "шестерки".

Пирес прикрыл сегодня; через пару дней приедет Бусанелло. На позицию левого защитника у нас не было никого, кроме Дубинчака. Сейчас у нас есть Вантух и Бусанелло. Это два равноценных футболиста, которые будут биться за место в основе. Это нам только прибавляет качества. И только поле покажет, кто будет играть. Чемпионат дает шансы каждому: есть карточки, травмы. Но командная атмосфера очень важна. Я принимаю решение только в пользу команды, учитывая соперника. Ведь играть против "Десны" дома или против "Шахтера" на выезде – разные вещи, которые нуждаются в футболистах разного профиля.