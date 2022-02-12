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Источник: Ингулец не откроет новый стадион до матча с Динамо. Сыграют в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Арена до сих пор не сдана в эксплуатацию

Источник: Ингулец не откроет новый стадион до матча с Динамо. Сыграют в Киеве

fcdynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Новый стадион "Ингульца", который собирались открыть перед матчем с "Динамо", до сих пор не сдан в эксплуатацию, как сообщает инсайдер Игорь Бурбас. Ради игры-открытия стадиона против киевлян, команды поменялись матчами и сыграли на стадионе имени Лобановского в первой половине сезона.

Однако, до сих пор стадион в Петровом не открыли, а арена в соседнем Кропивницком оказалась неготовая. Так что командам придется во второй раз в сезоне сыграть в Киеве. Уже завтра на стадионе имени Лобановского включат подогрев газона, раньше запланированного срока.

Матч между "Ингульцом" и "Динамо" должен состояться 26 февраля. Киевский клуб идет на втором месте в таблице УПЛ, команда из Петрового – на 14.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Ингулец (Петрово)
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