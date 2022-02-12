Источник: Ингулец не откроет новый стадион до матча с Динамо. Сыграют в Киеве

Новый стадион "Ингульца", который собирались открыть перед матчем с "Динамо", до сих пор не сдан в эксплуатацию, как сообщает инсайдер Игорь Бурбас. Ради игры-открытия стадиона против киевлян, команды поменялись матчами и сыграли на стадионе имени Лобановского в первой половине сезона.

Однако, до сих пор стадион в Петровом не открыли, а арена в соседнем Кропивницком оказалась неготовая. Так что командам придется во второй раз в сезоне сыграть в Киеве. Уже завтра на стадионе имени Лобановского включат подогрев газона, раньше запланированного срока.

Матч между "Ингульцом" и "Динамо" должен состояться 26 февраля. Киевский клуб идет на втором месте в таблице УПЛ, команда из Петрового – на 14.