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Источник: Ингулец не откроет новый стадион до матча с Динамо. Сыграют в Киеве
Арена до сих пор не сдана в эксплуатацию
fcdynamo.kiev.ua
Новый стадион "Ингульца", который собирались открыть перед матчем с "Динамо", до сих пор не сдан в эксплуатацию, как сообщает инсайдер Игорь Бурбас. Ради игры-открытия стадиона против киевлян, команды поменялись матчами и сыграли на стадионе имени Лобановского в первой половине сезона.
Однако, до сих пор стадион в Петровом не открыли, а арена в соседнем Кропивницком оказалась неготовая. Так что командам придется во второй раз в сезоне сыграть в Киеве. Уже завтра на стадионе имени Лобановского включат подогрев газона, раньше запланированного срока.
Матч между "Ингульцом" и "Динамо" должен состояться 26 февраля. Киевский клуб идет на втором месте в таблице УПЛ, команда из Петрового – на 14.
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