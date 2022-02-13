Григорчук: Каждая игра на Winter Cup 2022 – шоу

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу своей команды в заключительном матче товарищеского турнира в Турции :

“Каждая игра на Winter Cup 2022 – шоу. Думаю, с этим все хорошо. Для нас турнир был полезен. Сыграли три игры, результат сейчас не будем обсуждать. Мы хорошо поработали над задачами, которые ставили перед турниром. Хорошо потренировались, получили много информации.

По игре целостной картины может и нет, но отрезки на поле мы показывали довольно неплохие. Это для нас самое главное. Мы довольны”, - сказал Григорчук.