  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик: К чемпионату подготовились процентов на 50
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик: К чемпионату подготовились процентов на 50

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди еще три спарринга

Мудрик: К чемпионату подготовились процентов на 50

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал победу "горняков" в матче против "Шахтера" Караганда:

– Михаил, как оценишь игру? Что получилось, а над чем команде еще нужно поработать?

– Тяжело дать оценку в общем, потому что мы на сборах. К чемпионату подготовились процентов на пятьдесят, но еще есть много факторов, над которыми стоит работать.

– Каков прогресс “Шахтера” по сравнению с первыми днями сборов?

– В тактическом плане готовы намного лучше, чем в первые дни, физически тоже, да и технически. Когда только начали первый сбор, были некоторые оплошности, а сейчас уже намного лучше.

– Насколько увеличились нагрузки на втором сборе?

– Нам сразу дали понять, что второй сбор будет в таком интенсивном темпе”, - сказал Мудрик.

Отметим, что "горняки" проведут еще три спарринга в рамках второго турецкого сбора. Подопечные Де Дзерби встретятся с “Мариуполем”, “Астаной” и “Ригой”.

Первый официальный поединок года запланирован 26 февраля против "Металлиста 1925". Напомним, что после первой части сезона "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, имея на два очка больше, чем второе "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Шахтер (Караганда) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.02.2022 в 08:58
С Астаной посмотрим на сколько готовы!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...