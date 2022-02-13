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Мудрик: К чемпионату подготовились процентов на 50
Впереди еще три спарринга
shakhtar.com
Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал
“ – Михаил, как оценишь игру? Что получилось, а над чем команде еще нужно поработать?
– Тяжело дать оценку в общем, потому что мы на сборах. К чемпионату подготовились процентов на пятьдесят, но еще есть много факторов, над которыми стоит работать.
– Каков прогресс “Шахтера” по сравнению с первыми днями сборов?
– В тактическом плане готовы намного лучше, чем в первые дни, физически тоже, да и технически. Когда только начали первый сбор, были некоторые оплошности, а сейчас уже намного лучше.
– Насколько увеличились нагрузки на втором сборе?
– Нам сразу дали понять, что второй сбор будет в таком интенсивном темпе”, - сказал Мудрик.
Отметим, что "горняки" проведут еще три спарринга в рамках второго турецкого сбора. Подопечные Де Дзерби встретятся с “Мариуполем”, “Астаной” и “Ригой”.
Первый официальный поединок года запланирован 26 февраля против "Металлиста 1925". Напомним, что после первой части сезона "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, имея на два очка больше, чем второе "Динамо".
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