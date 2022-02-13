Мудрик: К чемпионату подготовились процентов на 50

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал победу "горняков" в матче против "Шахтера" Караганда :

“ – Михаил, как оценишь игру? Что получилось, а над чем команде еще нужно поработать?

– Тяжело дать оценку в общем, потому что мы на сборах. К чемпионату подготовились процентов на пятьдесят, но еще есть много факторов, над которыми стоит работать.

– Каков прогресс “Шахтера” по сравнению с первыми днями сборов?

– В тактическом плане готовы намного лучше, чем в первые дни, физически тоже, да и технически. Когда только начали первый сбор, были некоторые оплошности, а сейчас уже намного лучше.

– Насколько увеличились нагрузки на втором сборе?

– Нам сразу дали понять, что второй сбор будет в таком интенсивном темпе”, - сказал Мудрик.