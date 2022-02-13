Без Шепелева, но с Андриевским и Нещеретом. Динамо объявило состав на третий зимний сбор команды

Киевское "Динамо" стало единственной командой УПЛ, которая на протяжении зимнего межсезонья запланировала три заграничных сбора. Первый состоялся в Испании, а два последующих – в Турции. Как раз на финальный из них "бело-синие" отправились сегодня, 13 февраля, из Борисполя.

Главный тренер команды Мирча Луческу выбрал следующий состав из 30 футболистов:

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун Защитники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев

Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцик

Андриевский, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцик Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат

Отметим, что, по сравнению с предыдущим сбором команды, в списке нет Владимира Шепелева. В то же время из лазарета вернулись голкипер Александр Андриевский и полузащитник Руслан Нещерет. Также Луческу довызвал капитана дубля "Динамо" Александра Яцика.

В ходе сбора киевляне проведут пять контрольных матчей, первый из которых состоится уже сегодня. "Бело-синим" будет противостоять сербская "Инджия", начало встречи - 16:00 по украинскому времени.