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Без Шепелева, но с Андриевским и Нещеретом. Динамо объявило состав на третий зимний сбор команды

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Луческу сделал определенные изменения

Без Шепелева, но с Андриевским и Нещеретом. Динамо объявило состав на третий зимний сбор команды

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Киевское "Динамо" стало единственной командой УПЛ, которая на протяжении зимнего межсезонья запланировала три заграничных сбора. Первый состоялся в Испании, а два последующих – в Турции. Как раз на финальный из них "бело-синие" отправились сегодня, 13 февраля, из Борисполя.

Главный тренер команды Мирча Луческу выбрал следующий состав из 30 футболистов:

  • Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун
  • Защитники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев
  • Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцик
  • Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат

Отметим, что, по сравнению с предыдущим сбором команды, в списке нет Владимира Шепелева. В то же время из лазарета вернулись голкипер Александр Андриевский и полузащитник Руслан Нещерет. Также Луческу довызвал капитана дубля "Динамо" Александра Яцика.

В ходе сбора киевляне проведут пять контрольных матчей, первый из которых состоится уже сегодня. "Бело-синим" будет противостоять сербская "Инджия", начало встречи - 16:00 по украинскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Владимир Шепелев Руслан Нещерет
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Источник:
Динамо

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Комментарии (2)
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tolina-ystas (Краматорск)
13.02.2022 в 09:59
Нет ну какой футбол такие и журналюги!
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armik (Киев)
13.02.2022 в 09:46
Корреспондент - специалист по городкам. Это его первая статья по футболу, не удивительно, что комом.
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