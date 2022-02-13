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Вирт: Если Верес будет отдаваться, то у нас все будет хорошо в чемпионате
Наставника настораживает, что его игроки теряют концентрацию
nkveres.com
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал
“Боевая игра. Первым таймом я доволен. Во втором тайме где-то не разобрались, и этот пропущенный гол психологически нас надломил. Футболисты делали на футбольном поле не то, что я хотел видеть. Было много ошибок в элементарных ситуациях. Где-то нас “Черноморец” превосходил. Могли пропустить третий мяч. Хорошие моменты были у “Черноморца”.
Радует, что проявили характер, и в конце пошли большими силами и сравняли счет. Настораживает, что мы теряем концентрацию, когда нам забивают. Нужно отрабатывать эпизоды до конца.
Хороший турнир. Я вижу, что если команда будет отдаваться, то у нас все будет хорошо в чемпионате”, - сказал Вирт.
Напомним, что за три тура "Верес" дважды уступил в основное время, а также однажды проиграл в серии пенальти. Команда закрыла турнирную таблицу с одним очком в активе.
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