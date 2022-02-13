Вирт: Если Верес будет отдаваться, то у нас все будет хорошо в чемпионате

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своих подопечных в заключительном матче Winter Cup-2022 :

“Боевая игра. Первым таймом я доволен. Во втором тайме где-то не разобрались, и этот пропущенный гол психологически нас надломил. Футболисты делали на футбольном поле не то, что я хотел видеть. Было много ошибок в элементарных ситуациях. Где-то нас “Черноморец” превосходил. Могли пропустить третий мяч. Хорошие моменты были у “Черноморца”.

Радует, что проявили характер, и в конце пошли большими силами и сравняли счет. Настораживает, что мы теряем концентрацию, когда нам забивают. Нужно отрабатывать эпизоды до конца.

Хороший турнир. Я вижу, что если команда будет отдаваться, то у нас все будет хорошо в чемпионате”, - сказал Вирт.