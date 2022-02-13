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Вирт: Если Верес будет отдаваться, то у нас все будет хорошо в чемпионате

Премьер-лига
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Наставника настораживает, что его игроки теряют концентрацию

Вирт: Если Верес будет отдаваться, то у нас все будет хорошо в чемпионате

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своих подопечных в заключительном матче Winter Cup-2022:

“Боевая игра. Первым таймом я доволен. Во втором тайме где-то не разобрались, и этот пропущенный гол психологически нас надломил. Футболисты делали на футбольном поле не то, что я хотел видеть. Было много ошибок в элементарных ситуациях. Где-то нас “Черноморец” превосходил. Могли пропустить третий мяч. Хорошие моменты были у “Черноморца”.

Радует, что проявили характер, и в конце пошли большими силами и сравняли счет. Настораживает, что мы теряем концентрацию, когда нам забивают. Нужно отрабатывать эпизоды до конца.

Хороший турнир. Я вижу, что если команда будет отдаваться, то у нас все будет хорошо в чемпионате”, - сказал Вирт.

Напомним, что за три тура "Верес" дважды уступил в основное время, а также однажды проиграл в серии пенальти. Команда закрыла турнирную таблицу с одним очком в активе.

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В статье: Юрий Вирт Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Источник:
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.02.2022 в 11:15
Главное знать кому отдаваться!
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старий фан (Рівне)
13.02.2022 в 10:40
якщо не бути гнучкими у сжемах гри, посітйно будуючи автобус, то в наступному сезоні треба готуватись на вихід з таким підбором виконавців. Благо цього року є кому вилітати - Маріуполь, Минай, Десна.
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