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С красивой точкой Конопли. Видеообзор первого спарринга Шахтера на втором турецком сборе

Премьер-лига
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Ефим сам дал шанс соперникам, сам и его забрал

С красивой точкой Конопли. Видеообзор первого спарринга Шахтера на втором турецком сборе

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор товарищеского матча донецкого "Шахтера", в котором подопечные Де Дзерби встречались со своими тезками из Караганды. Украинский коллектив давил на соперника, и в конце концов смог открыть счет из заработанного пенальти Мудрика – Нерес на точке сыграл четко и точно.

Во втором тайме казахские "горняки" начали находить больше свободного пространства у ворот дончан, да еще и потеря Ефима Конопли привела к голевой атаке, восстановившей паритет. Правда, сам правый защитник и исправился, поставив победную точку мощным ударом в сетку ворот в конце встречи.

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Шахтер" (Караганда, Казахстан) 2:1 (1:0)

Голы: Нерес 35, Конопля 90 – Маляров 77

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В статье: Шахтер (Донецк) Шахтер (Караганда)
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