Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С красивой точкой Конопли. Видеообзор первого спарринга Шахтера на втором турецком сборе
Ефим сам дал шанс соперникам, сам и его забрал
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор товарищеского матча донецкого "Шахтера", в котором подопечные Де Дзерби встречались со своими тезками из Караганды. Украинский коллектив давил на соперника, и в конце концов смог открыть счет из заработанного пенальти Мудрика – Нерес на точке сыграл четко и точно.
Во втором тайме казахские "горняки" начали находить больше свободного пространства у ворот дончан, да еще и потеря Ефима Конопли привела к голевой атаке, восстановившей паритет. Правда, сам правый защитник и исправился, поставив победную точку мощным ударом в сетку ворот в конце встречи.
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Шахтер" (Караганда, Казахстан) 2:1 (1:0)
Голы: Нерес 35, Конопля 90 – Маляров 77
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Провал Баварии, ничья Реала, новичок Днепра-1. Главные новости за 12 февраля
- Примера. Атлетико - Хетафе 4:3. Скука в прошлом - теперь в моде триллеры!
- Козловский: Как горячо мы болели, когда играли с москалями в мини-футбол, какие хорошие кричалки кричали. Это то, что нас объединяет
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО