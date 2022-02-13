Палкин: Переговоры по Нересу велись около двух месяцев

Гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин раскрыл подробности перехода Давида Нереса из "Аякса":

"Переговорный процесс проходил очень долго – практически около двух месяцев. Понятно, что какой-то промежуток времени ты не совсем понимаешь, получится ли у тебя закончить. Из-за этого были альтернативные варианты.

Нерес был целью №1. Мы приложили все усилия, чтобы завершить эту сделку. С моей точки зрения, если посмотреть на финансовую сторону вопроса, сделка для нас была очень и очень хорошей.

Сумма – 12 млн. Платеж в течение 5 лет. И 4 млн – бонусы, которые мы должны будем "Аяксу" выплатить. Но это бонусы, если мы попадаем в групповой этап ЛЧ или выходим из группы – такого порядка.

По большому счету мы тогда тоже получаем серьезные финансовые бонусы, исходя из этого мы готовы ими делиться с "Аяксом". Это значит, что команда и футболист, которого мы взяли, достигли спортивных целей", – сказал Палкин.