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Палкин: Переговоры по Нересу велись около двух месяцев
Донецкий клуб приложил много усилий для перехода бразильца
Фото: ФК Шахтер Донецк
Гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин раскрыл подробности перехода Давида Нереса из "Аякса":
"Переговорный процесс проходил очень долго – практически около двух месяцев. Понятно, что какой-то промежуток времени ты не совсем понимаешь, получится ли у тебя закончить. Из-за этого были альтернативные варианты.
Нерес был целью №1. Мы приложили все усилия, чтобы завершить эту сделку. С моей точки зрения, если посмотреть на финансовую сторону вопроса, сделка для нас была очень и очень хорошей.
Сумма – 12 млн. Платеж в течение 5 лет. И 4 млн – бонусы, которые мы должны будем "Аяксу" выплатить. Но это бонусы, если мы попадаем в групповой этап ЛЧ или выходим из группы – такого порядка.
По большому счету мы тогда тоже получаем серьезные финансовые бонусы, исходя из этого мы готовы ими делиться с "Аяксом". Это значит, что команда и футболист, которого мы взяли, достигли спортивных целей", – сказал Палкин.
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