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Палкин: Переговоры по Нересу велись около двух месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкий клуб приложил много усилий для перехода бразильца

Палкин: Переговоры по Нересу велись около двух месяцев

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин раскрыл подробности перехода Давида Нереса из "Аякса":

"Переговорный процесс проходил очень долго – практически около двух месяцев. Понятно, что какой-то промежуток времени ты не совсем понимаешь, получится ли у тебя закончить. Из-за этого были альтернативные варианты.

Нерес был целью №1. Мы приложили все усилия, чтобы завершить эту сделку. С моей точки зрения, если посмотреть на финансовую сторону вопроса, сделка для нас была очень и очень хорошей.

Сумма – 12 млн. Платеж в течение 5 лет. И 4 млн – бонусы, которые мы должны будем "Аяксу" выплатить. Но это бонусы, если мы попадаем в групповой этап ЛЧ или выходим из группы – такого порядка.

По большому счету мы тогда тоже получаем серьезные финансовые бонусы, исходя из этого мы готовы ими делиться с "Аяксом". Это значит, что команда и футболист, которого мы взяли, достигли спортивных целей", – сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Комментарии (3)
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Некр!т (Дзвонимісто)
13.02.2022 в 13:56
По-напрасну, пропадуть. Такі майстри повинні в Європі постійно грати у топ-3, не менше і для СБУ буде краще.
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0
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FCZK-1922 (Кировоград)
13.02.2022 в 13:55
Так вот почему в стране газ подорожал в очередной раз
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0
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Morphyk7 (Черновцы)
13.02.2022 в 13:57
Снова подорожал что ли?
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