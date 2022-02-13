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Супряга не выйдет в старте на матч против Милана

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав начнет со скамейки для запасных

Супряга не выйдет в старте на матч против Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 25-го тура Серии А "Милан" сыграет с "Сампдорией". В стартовом составе генуэзцев не нашлось места украинскому нападающему Владиславу Супряге, который начнет матч со скамьи для запасных.

Форвард во второй раз попадает в заявку на матч. В предыдущем поединке украинец вышел из скамейки для запасных в первом тайме из-за травмы одноклубника, однако провел на поле всего 22 минуты и был заменен.

Отметим, что также вместе с Владиславом с запаса начнет недавний трансфер "Сампдории", нацеленный на усиления атаки, Себастьян Джовинко. Он впервые вошел в заявку команды.

Поединок между “Миланом” и “Сампдорией” начнется в 13:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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В статье: Сампдория (Генуя) Милан Владислав Супряга
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
13.02.2022 в 13:05
хана милану
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.02.2022 в 12:52
"новый шева" против "своего старого клуба" играть не должен)))
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