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Супряга не выйдет в старте на матч против Милана
Владислав начнет со скамейки для запасных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура Серии А "Милан" сыграет с "Сампдорией". В стартовом составе генуэзцев не нашлось места украинскому нападающему Владиславу Супряге, который начнет матч со скамьи для запасных.
Форвард во второй раз попадает в заявку на матч. В предыдущем поединке украинец вышел из скамейки для запасных в первом тайме из-за травмы одноклубника, однако провел на поле всего 22 минуты и был заменен.
Отметим, что также вместе с Владиславом с запаса начнет недавний трансфер "Сампдории", нацеленный на усиления атаки, Себастьян Джовинко. Он впервые вошел в заявку команды.
Поединок между “Миланом” и “Сампдорией” начнется в 13:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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