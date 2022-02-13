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Шахтер продлил контракты с Мудриком и Судаковым

Премьер-лига
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С перспективой на будущее

Шахтер продлил контракты с Мудриком и Судаковым

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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Донецкий "Шахтер" объявил о переподписании соглашений с двумя молодыми исполнителями. Полузащитники "горняков" Михаил Мудрик и Георгий Судаков оформили контракты с клубом до 31 декабря 2026 года.

Предыдущие соглашения обоих футболистов завершались в июне 2025-го, соответственно, срок был увеличен на полтора года.

Отметим, что Мудрик дебютировал в составе донецкого клуба в октябре 2018 года в Кубке Украины. С тех пор он провел в составе “горняков” 26 матчей, в которых отметился двумя голами и девятью ассистами.

Судаков впервые сыграл за “Шахтер” через два года после дебюта Мудрика - в октябре 2020-го в матче Лиги чемпионов. На счету Георгия пять голов и одна результативная передача в 28 поединках за дончан.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Мудрика в 4 млн евро, а 19-летнего Судакова в 1,5 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Источник:
Шахтер

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