Шахтер продлил контракты с Мудриком и Судаковым

Донецкий "Шахтер" объявил о переподписании соглашений с двумя молодыми исполнителями. Полузащитники "горняков" Михаил Мудрик и Георгий Судаков оформили контракты с клубом до 31 декабря 2026 года.

Предыдущие соглашения обоих футболистов завершались в июне 2025-го, соответственно, срок был увеличен на полтора года.

Отметим, что Мудрик дебютировал в составе донецкого клуба в октябре 2018 года в Кубке Украины. С тех пор он провел в составе “горняков” 26 матчей, в которых отметился двумя голами и девятью ассистами.

Судаков впервые сыграл за “Шахтер” через два года после дебюта Мудрика - в октябре 2020-го в матче Лиги чемпионов. На счету Георгия пять голов и одна результативная передача в 28 поединках за дончан.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Мудрика в 4 млн евро, а 19-летнего Судакова в 1,5 млн евро.