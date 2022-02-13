Григорчук: Нам нужно доукомплектоваться. Цель – остаться в УПЛ

Наставник "Черноморца" Роман Григорчук дал комментарий о подготовке к весенней части сезона:

"Нам еще нужно доукомплектоваться. Не буду сейчас говорить, какие фигуры нужны. Но понимаем, что это очень важно. У нас был период, когда мы провели достаточно объемную селекционную работу. Почувствовали, насколько это сложно.

Вообще считаю, что селекционная работа должна вестись постоянно. А сейчас к началу чемпионата нужно еще пара фигур.

Задача понятна – остаться в УПЛ. Мы понимаем, как это серьезно, как тяжело. Сейчас думаем только об этом, ни о каких дальнейших планах. У нас есть цель. Понимаем, что работы очень многое, ни на что не отвлекаемся", – сказал Григорчук.