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Григорчук: Нам нужно доукомплектоваться. Цель – остаться в УПЛ
Тренер хочет подписать еще несколько игроков
фото - Валерій М'якотенко
Наставник "Черноморца" Роман Григорчук дал комментарий о подготовке к весенней части сезона:
"Нам еще нужно доукомплектоваться. Не буду сейчас говорить, какие фигуры нужны. Но понимаем, что это очень важно. У нас был период, когда мы провели достаточно объемную селекционную работу. Почувствовали, насколько это сложно.
Вообще считаю, что селекционная работа должна вестись постоянно. А сейчас к началу чемпионата нужно еще пара фигур.
Задача понятна – остаться в УПЛ. Мы понимаем, как это серьезно, как тяжело. Сейчас думаем только об этом, ни о каких дальнейших планах. У нас есть цель. Понимаем, что работы очень многое, ни на что не отвлекаемся", – сказал Григорчук.
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