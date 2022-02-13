  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук: Нам нужно доукомплектоваться. Цель – остаться в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук: Нам нужно доукомплектоваться. Цель – остаться в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер хочет подписать еще несколько игроков

Григорчук: Нам нужно доукомплектоваться. Цель – остаться в УПЛ

фото - Валерій М'якотенко

Новина українською

Наставник "Черноморца" Роман Григорчук дал комментарий о подготовке к весенней части сезона:

"Нам еще нужно доукомплектоваться. Не буду сейчас говорить, какие фигуры нужны. Но понимаем, что это очень важно. У нас был период, когда мы провели достаточно объемную селекционную работу. Почувствовали, насколько это сложно.

Вообще считаю, что селекционная работа должна вестись постоянно. А сейчас к началу чемпионата нужно еще пара фигур.

Задача понятна – остаться в УПЛ. Мы понимаем, как это серьезно, как тяжело. Сейчас думаем только об этом, ни о каких дальнейших планах. У нас есть цель. Понимаем, что работы очень многое, ни на что не отвлекаемся", – сказал Григорчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.02.2022 в 13:35
эта главная задача остаться в УПЛ --поэтому не какого Паста-Штогрина--только лучших игроков -где усиление -кто пришёл -ушёл
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...