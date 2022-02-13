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Вторым соперником Динамо на третьем сборе будет обладатель Кубка Казахстана
Украинские гранды облюбовали казахских соперников
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Киевское "Динамо" объявило название второго соперника на третьем сборе команды. Им станет обладатель крайнего розыгрыша Кубка Казахстана и действующий бронзовый призер чемпионата Казахстана "Кайрат" Алматы.
Матч состоится 15 февраля на классической для динамовских турецких сборов арене Mardan Stadium. Стартовый свисток намечен на 16:00 по Киеву.
Отметим, что “бело-синие” сегодня утром отправились в Белек в
За поединками можно следить в прямой трансляции клубного канала “Динамо” на You-Tube, а также в текстовых трансляциях на сайте
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