Вторым соперником Динамо на третьем сборе будет обладатель Кубка Казахстана

Киевское "Динамо" объявило название второго соперника на третьем сборе команды. Им станет обладатель крайнего розыгрыша Кубка Казахстана и действующий бронзовый призер чемпионата Казахстана "Кайрат" Алматы.

Матч состоится 15 февраля на классической для динамовских турецких сборов арене Mardan Stadium. Стартовый свисток намечен на 16:00 по Киеву.

Отметим, что “бело-синие” сегодня утром отправились в Белек в составе из 30-х футболистов . В общей сложности на команду ждут пять спаррингов – имена других соперников будут известны позже.