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Срна: Судаков, Мудрик и Бондаренко – это три бриллианта Шахтера и украинского футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Функционер очень ценит молодых игроков

Срна: Судаков, Мудрик и Бондаренко – это три бриллианта Шахтера и украинского футбола

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился впечатлениями после подписания долгосрочных контрактов с Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым:

"Я рад, что "Шахтер" очень быстро нашел общий язык с Мудриком и Судаковым. Мы очень давно знаем, что они огромные таланты. Они заслужили новые контракты. Мы показываем им, что уважаем их талант и работу, а также серьезно на них рассчитываем в следующие пять лет.

Я уже говорил, что Судаков, Мудрик плюс Бондаренко – это три бриллианта "Шахтера" и украинского футбола, которые нужно воспитывать и поднимать на высокий уровень. У них безумный талант, и каждый из них разный.

Таких футболистов, как Михаил Мудрик, в общем-то мало. Судаков – уникальный футболист, который может играть восьмерку, шестерку, десятку. Бондаренко – то же самое. Я убежден, что эти три футболиста в будущем дадут очень многое "Шахтеру" и украинскому футболу", – сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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