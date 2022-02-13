Судаков: Планы максимальные – стать одним из лучших игроков чемпионата Европы

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков после подписания нового контракта с клубом поделился впечатлениями с преслужбой "горняков":

“ – Поздравляем с подписанием нового контракта с клубом! Как впечатления?

– Впечатления только положительные, я рад. И хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, все руководство Шахтера” за доверие и веру в меня. Это новый шаг в будущее. Я очень доволен подписанием, надеюсь, что смогу делать для клуба только самое лучшее.

– Кем себя видишь в “Шахтере” в будущем, какие планы строишь?

– Конечно же, вижу себя футболистом основы. Планы максимальные – стать одним из лучших игроков чемпионата, Европы и завоевывать все возможные трофеи с клубом.

– Насколько подписание нового контракта мотивирует тебя?

– Для меня не важен контракт – я всегда мотивирован. Все знают, что каждый день на футбольном поле и за его приделами я выкладываюсь по максимуму. Контракт не влияет на самоотдачу”, – сказал Судаков.