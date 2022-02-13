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Судаков: Планы максимальные – стать одним из лучших игроков чемпионата Европы

Премьер-лига
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Амбициозно

Судаков: Планы максимальные – стать одним из лучших игроков чемпионата Европы

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков после подписания нового контракта с клубом поделился впечатлениями с преслужбой "горняков":

– Поздравляем с подписанием нового контракта с клубом! Как впечатления?

– Впечатления только положительные, я рад. И хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, все руководство Шахтера” за доверие и веру в меня. Это новый шаг в будущее. Я очень доволен подписанием, надеюсь, что смогу делать для клуба только самое лучшее.

– Кем себя видишь в “Шахтере” в будущем, какие планы строишь?

– Конечно же, вижу себя футболистом основы. Планы максимальные – стать одним из лучших игроков чемпионата, Европы и завоевывать все возможные трофеи с клубом.

– Насколько подписание нового контракта мотивирует тебя?

– Для меня не важен контракт – я всегда мотивирован. Все знают, что каждый день на футбольном поле и за его приделами я выкладываюсь по максимуму. Контракт не влияет на самоотдачу”, – сказал Судаков.

Отметим, что Георгий поднялся в первую команду "Шахтера" из академии. К составу "горняков" он присоединился в 2017 году, а до этого играл в академиях "Металлиста" и брянского "Сокола" (Луганская область).

В этом сезоне на счету 19-летнего игрока 14 проведенных матчей (662 минуты), в которых он отличился четырьмя голами и одним ассистом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Шахтер

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