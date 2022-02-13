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Первый матч Динамо на третьем зимнем сборе перенесен

Премьер-лига
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Но все равно он состоится в тот же день

Первый матч Динамо на третьем зимнем сборе перенесен

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня, 13 февраля, утром киевское "Динамо" вылетело на третий зимний сбор команды в рамках подготовки ко второй части сезона. Сразу же "бело-синие" должны были сыграть матч против "Инджии", но эта встреча была перенесена.

"Динамо" в соцсетях сообщило, что поединок состоится час позже запланированного времени - в 17:00. Причины, почему именно случился перенос неизвестные.

Напомним, что в общей сложности у "бело-синих" запланированы пять встреч на третьем учебно-тренировочном сборе. Кроме сербской "Инджи" подопечные Луческу встретятся с казахским "Кайратом". Имена еще трех соперников будут известны позже.

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В статье: Динамо (Киев) Инджия
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