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Состав Динамо на игру против Инджии. Боль, Антюх и Дубинчак в старте

Премьер-лига
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Луческу выбрал состав на первый матч третьих сборов

Состав Динамо на игру против Инджии. Боль, Антюх и Дубинчак в старте

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

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Киевское "Динамо" продолжает подготовку к возобновлению сезона УПЛ. В этот раз в рамках турецких тренировочных сборов подопечные Мирчи Луческу проведут контрольный поединок против лидер второго дивизиона Сербии ФК "Инджия".

Румынский наставник выставил такой стартовый состав на эту игру.

"Динамо": 71. Бойко – 24. Тымчик, 25. Забарный, 89. Боль, 44. Дубинчак – 5. Сидорчук (К), 19. Гармаш, 14. де Пена, 99. Антюх, 7. Вербич – 17. Ванат.

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В статье: Динамо (Киев) Инджия
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