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Состав Динамо на игру против Инджии. Боль, Антюх и Дубинчак в старте
Луческу выбрал состав на первый матч третьих сборов
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к возобновлению сезона УПЛ. В этот раз в рамках турецких тренировочных сборов подопечные Мирчи Луческу проведут контрольный поединок против лидер второго дивизиона Сербии ФК "Инджия".
Румынский наставник выставил такой стартовый состав на эту игру.
"Динамо": 71. Бойко – 24. Тымчик, 25. Забарный, 89. Боль, 44. Дубинчак – 5. Сидорчук (К), 19. Гармаш, 14. де Пена, 99. Антюх, 7. Вербич – 17. Ванат.
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