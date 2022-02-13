Состав Динамо на игру против Инджии. Боль, Антюх и Дубинчак в старте

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к возобновлению сезона УПЛ. В этот раз в рамках турецких тренировочных сборов подопечные Мирчи Луческу проведут контрольный поединок против лидер второго дивизиона Сербии ФК "Инджия".

Румынский наставник выставил такой стартовый состав на эту игру.

"Динамо": 71. Бойко – 24. Тымчик, 25. Забарный, 89. Боль, 44. Дубинчак – 5. Сидорчук (К), 19. Гармаш, 14. де Пена, 99. Антюх, 7. Вербич – 17. Ванат.