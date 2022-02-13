Динамо разгромило лидера второго дивизиона Сербии

В день прибытия в Турцию на третий сбор "Динамо" провело свой очередной спарринг. На этот раз в соперниках была первая команда второго дивизиона Сербии, "Инджия".

Преимущество киевлян было практически безоговорочным. Думается, если бы была необходимость, то "динамовцы" смогли бы добавить в агрессии и в движении. Другой вопрос, хватило бы физических кондиций, но чувствовалось, что вторая команда УПЛ играла сегодня с запасом.

Старт поединка получился жёстковатым с обеих сторон. В какой-то момент даже казалось, что матч не обойдётся без удаления для Дениса Гармаша. Но постепенно все футболисты втянулись в игру без фолов. "Динамо" весь матч искало своего шанса впереди. Из неприятного - слишком много провалов было около своих ворот. То опорники не закроют зону, то Сидорчук обрежет половину команды, а перед перерывом Боль уже не впервые на этом сборе показал проблемы с контролем мяча, подарив сербам выход на ворота Бойко (голкипер на выходе заблокировал удар с 11-метровой).

Но всё же у противоположной штрафной активность была намного выше. Забили четыре, а могли отправлять в ворота соперника ещё как минимум четыре. Каркас был против, чтобы сегодня отличился Гармаш, а Вербич оформил дубль. Кроме того, проходили до штрафной у киевлян неплохие комбинации, но подводила реализация. Дважды в таких атаках отдавал под удар Антюх, но оба раза его партнёры пробивали неточно. Ещё один прекрасный шанс для гола подарил Сидорчук Ванату: форвард принял мяч в зоне левого полусреднего и должен был спокойно убегать один на один, но Владиславу не хватило ни скорости, ни оригинальности: параллельно бежали два партнёра, не дождавшиеся передачи, а Владислав пробил слабенько сам.

Забили же "бело-синие" по два гола в первом и втором тайме. Дебютную голевую атаку на третьем сборе начал Забарный, отборовшись на чужой половине вверху, мяч попал в ноги к Сидорчуку, который вывел Вербича к правому углу вратарской, ну а дальше было дело техники.

Второй гол - красивая и очень широкая атака. Уже упоминавшийся нами Антюх выполнил диагональ налево, Дубинчак протащил мяч к штрафной и сделал короткую передачу на де Пену, а Карлос с разворота пробил мимо вратаря.

Сразу после перерыва замен Луческу не проводил. Уже после игры стало известно, что теперь футболисты будут получать не по 45 минут, а в среднем по часу. К моменту выхода на поле Бущана, Буяльского, Кулача и остальных, счёт уже был 3:0. Реабилитировался за неудачу в первом тайме Ванат: он обыгрался с Цыганковым и из острого угла с правой части штрафной обвёл вратаря.

Практически сразу после смены состава Киев должен был забивать четвёртый. Красивая веерная атака с правого фланга на левый привела мяч к Кулачу (левого вингера сегодня, между прочим), тот прострелил, а один из самых талантливых нападающих европейского футбола, Шкурин, перед воротами промазал по мячу. К слову, у самого Кулача также был свой шанс: лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ бедром замыкал прострел Кендзёры, но в створ не попал.

Когда уже казалось, что на трёх голах арбитр и закроет игру, Буяльский забил четвёртый: Виталий перехватил неудачную передачу вратаря "Инджии" на опорника по центральной оси и перебросил голкипера.

4:0 - обыденная победа над далеко не топом, без усилий и почти без эмоций.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Инджия" (Сербия) 4:0

Голы: Вербич 33, де Пена 44, Ванат 57, Буяльский 86

"Динамо" до 66-й минуты: Бойко, Дубинчак, Боль, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Гармаш, Де Пена, Антюх (Цыганков 46), Вербич, Ванат

"Динамо" после 66-й минуты: Бущан, Тымчик (Бражко 75), Сирота, Кендзёра, Яцык, Сидорчук, Караваев, Кулач, Буяльский, Цыганков, Шкурин