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Александрия расписала ничью с грузинским Торпедо

Премьер-лига
(1 голосов)

Первыми открыли счет, но пропустили с пенальти

Александрия расписала ничью с грузинским Торпедо

Новина українською

Подопечные Юрия Гуры в рамках подготовки к возобновлению УПЛ провели очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Сегодня украинская команда сыграла против грузинского "Торпедо" и расписала ничью.

Товарищеский матч

"Александрия" - "Торпедо" 1:1 (1:1)

Голы: Демченко 12 – игрок гостей 28 (пен.)

"Александрия": Горох, Бабогло, Калюжный, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Калитвинцев, Дришлюк, Демченко, Цуриков, Дубра

Запасные: Ермаков, Кожушко, Авагимян, Мустафаев, Одарюк, Сытников, Бондаренко, Андрейчук, Устименко

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В статье: ФК Александрия Торпедо (Кутаиси)
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Комментарии (1)
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fato37
13.02.2022 в 19:13
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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tolina-ystas (Краматорск)
13.02.2022 в 19:04
Игра была просто тошнотворная.Смотреть такое можно только в наказание.
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