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Александрия расписала ничью с грузинским Торпедо
Первыми открыли счет, но пропустили с пенальти
Подопечные Юрия Гуры в рамках подготовки к возобновлению УПЛ провели очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Сегодня украинская команда сыграла против грузинского "Торпедо" и расписала ничью.
Товарищеский матч
"Александрия" - "Торпедо" 1:1 (1:1)
Голы: Демченко 12 – игрок гостей 28 (пен.)
"Александрия": Горох, Бабогло, Калюжный, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Калитвинцев, Дришлюк, Демченко, Цуриков, Дубра
Запасные: Ермаков, Кожушко, Авагимян, Мустафаев, Одарюк, Сытников, Бондаренко, Андрейчук, Устименко
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