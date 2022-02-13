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Верес обменялся голами с норвежским Санднес Ульф
Ничья на сборах в Турции
ФК "Верес" / Автор неизвестен
Команда Юрия Вирта продолжает готовиться ко второй части чемпионата Украины. В этот раз ровенский клуб провел контрольный спарринг против норвежского "Санднес Ульф". Оба гола пришлись в матче на второй тайм.
Товарищеский поединок, Белек, Турция
Вереск - Санднес Ульф - 1:1 (0:0)
Гол: Г.Пасич (67).
"Верес": Кичак - Савошко, Гук, Махнев, Данилюк, Петька, Полюлях, Гечев, Сергийчук (Поворознюк, 52), Гайдучик (Дахновский, 75), М.Шестаков (Г.Пасич, 37).
Предупреждение: М.Шестаков (31), Савошко (60).
Удаление: М.Шестаков (33).
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