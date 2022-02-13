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Верес обменялся голами с норвежским Санднес Ульф

Премьер-лига
(1 голосов)

Ничья на сборах в Турции

Верес обменялся голами с норвежским Санднес Ульф

ФК "Верес" / Автор неизвестен

Новина українською

Команда Юрия Вирта продолжает готовиться ко второй части чемпионата Украины. В этот раз ровенский клуб провел контрольный спарринг против норвежского "Санднес Ульф". Оба гола пришлись в матче на второй тайм.

Товарищеский поединок, Белек, Турция

Вереск - Санднес Ульф - 1:1 (0:0)

Гол: Г.Пасич (67).

"Верес": Кичак - Савошко, Гук, Махнев, Данилюк, Петька, Полюлях, Гечев, Сергийчук (Поворознюк, 52), Гайдучик (Дахновский, 75), М.Шестаков (Г.Пасич, 37).

Предупреждение: М.Шестаков (31), Савошко (60).

Удаление: М.Шестаков (33).

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В статье: Верес (Ровно)
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