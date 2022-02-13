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Маркевич: Были звонки из-за границы. Возможно, летом будут какие-нибудь варианты

Премьер-лига
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Известный украинский коуч о возможных вариантах работы

Маркевич: Были звонки из-за границы. Возможно, летом будут какие-нибудь варианты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич рассказал свое будущее и переговоры с разными клубами.

"У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-то срастется. Однако никакой конкретики на данный момент нет.

Были звонки из-за границы. Не хочу называть, с каких чемпионатов звонили по телефону. Повторюсь, что, возможно, летом будут какие-нибудь варианты. По крайней мере, агенты заинтересованы, мне звонят, предлагают. Если появится достойное предложение, с радостью еще поработаю. Если не будет – что поделаешь", – сказал Маркевич.

Последним местом работы Маркевича была должность главы комитета национальных сборных, которую он покинул летом прошлого года.

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В статье: Мирон Маркевич
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Источник:
Footboom

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