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Мудрик: Рад продолжать играть за такой великий клуб, как Шахтер
Хавбек поделился впечатлениями после подписания нового контракта
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился впечатлениями после подписания нового контракта с донецким клубом.
– Ты заключил новый контракт с "Шахтером". Какие эмоции после подписания?
– Я очень рад продолжать играть за такой великий клуб, как "Шахтер". Эмоции только положительные, очень рад, что клуб мне доверяет и рассчитывает на меня.
– В 2021 году ты стал лучшим футболистом "Шахтера" по версии болельщиков. За счет чего это оказалось возможным?
– В первую очередь за счет работы тренерского штаба, команды, болельщиков, родных, которые меня поддерживали. Ну а от меня исходило трудолюбие и характер.
– Кем ты видишь себя в "Шахтере" через пару лет, какие планы строишь на будущее вместе с клубом?
– Я не люблю загадывать на будущее, но цели перед собой ставлю всегда максимальные и хочу добиваться с "Шахтером" максимальных результатов как в Украине, так и за ее пределами, - сказал Мудрик.
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