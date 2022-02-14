Мудрик: Рад продолжать играть за такой великий клуб, как Шахтер

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился впечатлениями после подписания нового контракта с донецким клубом.

– Ты заключил новый контракт с "Шахтером". Какие эмоции после подписания?

– Я очень рад продолжать играть за такой великий клуб, как "Шахтер". Эмоции только положительные, очень рад, что клуб мне доверяет и рассчитывает на меня.

– В 2021 году ты стал лучшим футболистом "Шахтера" по версии болельщиков. За счет чего это оказалось возможным?

– В первую очередь за счет работы тренерского штаба, команды, болельщиков, родных, которые меня поддерживали. Ну а от меня исходило трудолюбие и характер.

– Кем ты видишь себя в "Шахтере" через пару лет, какие планы строишь на будущее вместе с клубом?

– Я не люблю загадывать на будущее, но цели перед собой ставлю всегда максимальные и хочу добиваться с "Шахтером" максимальных результатов как в Украине, так и за ее пределами, - сказал Мудрик.