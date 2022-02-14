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Вирт: Доволен новичками Вереса. Работу на трансферном рынке мы закончили
Наставник ровенчан поделился мыслями о сборах и трансферах клуба
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт сообщил, что ровенский клуб больше не будет подписывать новых игроков.
"Радует, что в Турции ровенчане, как говорят, не уходят с поля без своего гола, однако приходится констатировать, что реализация выгодных моментов еще хромает. Поэтому так трудно даются победы. Над устранением этого изъяна сейчас и работаем.
Новички? Я доволен пополнением, на этом мы работу на трансферном рынке закончили. Скорее всего, снова придется несколько игроков отдавать в аренду.
Немного беспокоит, что к старту весенней части чемпионата УПЛ подходим не без кадровых проблем. Травмированы Евгений Пасич, Сергей Шестаков, заболел новобранец Алан Аусси. Радует динамика восстановления Дмитрия Клеца, но и он вернется в строй лишь в марте", - сказал Вирт.
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