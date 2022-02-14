  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вирт: Доволен новичками Вереса. Работу на трансферном рынке мы закончили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вирт: Доволен новичками Вереса. Работу на трансферном рынке мы закончили

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник ровенчан поделился мыслями о сборах и трансферах клуба

Вирт: Доволен новичками Вереса. Работу на трансферном рынке мы закончили

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт сообщил, что ровенский клуб больше не будет подписывать новых игроков.

"Радует, что в Турции ровенчане, как говорят, не уходят с поля без своего гола, однако приходится констатировать, что реализация выгодных моментов еще хромает. Поэтому так трудно даются победы. Над устранением этого изъяна сейчас и работаем.

Новички? Я доволен пополнением, на этом мы работу на трансферном рынке закончили. Скорее всего, снова придется несколько игроков отдавать в аренду.

Читайте такжеВирт: Украинские игроки за 70-80 тысяч в Верес не пойдут

Немного беспокоит, что к старту весенней части чемпионата УПЛ подходим не без кадровых проблем. Травмированы Евгений Пасич, Сергей Шестаков, заболел новобранец Алан Аусси. Радует динамика восстановления Дмитрия Клеца, но и он вернется в строй лишь в марте", - сказал Вирт.

Читайте такжеЧерноморец в заключительном матче на Winter Cup в серии пенальти обыграл Верес

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...