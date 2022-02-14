Вирт: Доволен новичками Вереса. Работу на трансферном рынке мы закончили

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт сообщил, что ровенский клуб больше не будет подписывать новых игроков.

"Радует, что в Турции ровенчане, как говорят, не уходят с поля без своего гола, однако приходится констатировать, что реализация выгодных моментов еще хромает. Поэтому так трудно даются победы. Над устранением этого изъяна сейчас и работаем.

Новички? Я доволен пополнением, на этом мы работу на трансферном рынке закончили. Скорее всего, снова придется несколько игроков отдавать в аренду.