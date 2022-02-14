Сидорчук: Мотивация у нас одна: нужно догонять и обгонять Шахтер

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от контрольного матча с "Инджией", мнением о молодых игроках команды и ожиданиями от третьего зимнего сбора "бело-синих".

- Сергей, поздравляем с победным началом сбора! Ты единственный игрок, который провел полный матч. С чем это связано?

- Думаю, это связано с тем, что в середине поля в данный момент не хватает футболистов на два состава – кто-то травмирован, кто-то подхватил COVID-19, кто-то восстанавливается после травмы. Перед игрой тренеры нас предупреждали, что кто-то проведет на поле 60 минут, а кто-то – 90. В перерыве ко мне подошел Мистер и спросил, как я себя чувствую. Я сказал, что хорошо, и он решил, что я проведу полный матч.

- В одном интервью ты говорил, что тебе нужно чуть больше времени, чтобы набрать форму...

- Да, так и есть. Это не новость для меня, и я с этим сталкиваюсь не первый раз. Но могу четко сказать, что уже процентов на 80-90 я готов. За счет большого количества контрольных игр я набрал форму, в плане физики так точно. Нужен только первый официальный матч чтобы полностью переключиться на ритм сезона.

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- "Динамо" снова начало сбор с уверенной победы. Это связано с меньшей усталостью по сравнению с концовками сборов?

- Да, Скорее всего, это связано с тем, что после выходных и отдыха, а мы два дня практически ничего не делали, только отдыхали дома, мы немножко соскучились по игре. А когда в конце сбора играешь, устаешь не столько физически, сколько голова устает. Наверное, из-за этого случаются ошибки, небольшие провалы в игре. А сейчас на свежести нормально игралось.

- Соперник представляет первую лигу Сербии, то есть классом явно ниже, чем "Динамо". Что обычно отрабатывается в матчах с такими соперниками?

- Понятное дело, что никто конкретно к этому матчу не готовился. Нам важна наша игра. Говоря о том, как действовал соперник, у нас практически больше половины матчей в чемпионате Украины будут складываться подобным образом: когда команда отходит назад, а мы пытаемся сломать массированную оборону. Думаю, для этого и подбираются соперники. К тому же, соперник пытался прессинговать нас на нашей половине поля, и в первом тайме, и во втором. Соответственно, мы попрактиковали выход из обороны в атаку под прессингом – то, над чем работали на тренировках.

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- Во втором тайме в центре поля ты взаимодействовал с молодым Александром Яцыком, который отметился классным голом в победном матче Юношеской Лиги УЕФА. Смотрел эту игру, болел за наших юношей? Что можешь сказать об этом юном таланте?

- Да, матч "Динамо" U19 смотрели. В нашем номере собралось человек шесть, переживали за наших ребят. Сначала игра для наших складывалась тяжело, было видно, что сказалась длительная пауза, к тому же в составе отсутствовали важные игроки… Но они молодцы, что проявили характер и прошли дальше.

Что касается Саши Яцыка, наверное, я не в той компетенции, чтобы как-то его оценивать. Но лично мое мнение – по футбольному неплохой парень. Будет только от него зависеть его будущее, от того, как он будет слушать тренеров. Если будет слушать, то, уверен, все у него будет хорошо. Ему важно понять, что если он будет выполнять то, что от него требует Мистер, то он будет играть. Все данные у него для этого есть.

- Уже длительное время с основой тренируется другой игрок U19 Владимир Бражко. Он уже стал полноценным звеном в обойме первой команды?

- Да. Тоже хороший, перспективный парень. В "Динамо" хорошая, перспективная молодежь. Но не хочется раньше времени оды петь, все должно быть постепенно. Думаю, что у этих ребят в футболе есть будущее. Но загадывать никто не может. В таком возрасте главное – слушать. Тем более, есть кого слушать – Мистер постоянно указывает на какие-то моменты, которые помогают в игре на разных позициях.

- Чем будет этот третий сбор отличаться от первых двух?

- Думаю, в первую очередь тем, что мы будем играть не по 45 минут, а будут полноценные игры по 90 минут. Возможно, команда будет разделена на две группы игроков: одна будет играть, к примеру, сегодня, другая – завтра, и у тех, кто играет сегодня, тренировки не будет, а у тех, кто завтра – полноценная тренировка.

К тому же, беговая работа сойдет на нет. Будут просто игры и тактические задания в тренировках. Также много внимания сейчас уделяем комбинациям в атаке, чтобы довести их до автоматизма и каждый знал, что он должен делать в комбинациях.

- Это новые наработки, комбинации?

- В принципе, да. Их больше количество. Все зависит от маневра того или иного футболиста в конкретной ситуации на поле.

- Как влияет на подготовку тот факт, что "Динамо" не принимает участия в весенней стадии еврокубков? Команда не готовится к конкретному сопернику, не форсирует форму? Не сказывается ли это на мотивации?

- К конкретному сопернику в еврокубках мы обычно начинали готовиться за полторы недели до матча. Что касается мотивации, то для нас это – место в турнирной таблице, на котором мы сейчас, к сожалению, находимся. Это не то место, где мы хотим находиться. Мотивация здесь одна, нужно отдавать себе отчет, что нам нужно догонять и обгонять "Шахтер".

- То есть по сути каждый матч весной будет по важности как еврокубковая встреча?

- Да. Мы понимаем, что по большому счету соперник вполне может потерять очки только в очной встрече с нами. Будем за этот шанс цепляться, - подытожил Сидорчук.