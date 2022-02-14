Морозюк - о своем голе Вересу: За долю секунды принял решение пробить

Защитник "Черноморца" Николай Морозюк прокомментировал выступления своей команды на Winter Cup 2022, а также рассказал о своем голе на турнире. Напомним, что одесситы заняли третье место.

"Хорошие впечатления. Есть ошибки, но много приятных моментов, над которыми мы работаем, и есть прогресс. Есть моменты, над которыми надо работать, ведь в каждой игре мы пропускали на последних минутах со стандартных положений. Это очень важно - такой момент может решить результат всего матча.

Мой гол? В футболе много времени на раздумия не дают, надо быстро принимать решение. За долю секунды принял решение пробить. Хорошо, что так получилось", - подытожил Морозюк.