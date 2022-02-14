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Морозюк - о своем голе Вересу: За долю секунды принял решение пробить
Защитник "Черноморца" рассказал о выступлениях команды на Winter Cup 2022
Скриншот: ТК Футбол
Защитник "Черноморца" Николай Морозюк прокомментировал выступления своей команды на Winter Cup 2022, а также рассказал о своем голе на турнире. Напомним, что одесситы заняли третье место.
"Хорошие впечатления. Есть ошибки, но много приятных моментов, над которыми мы работаем, и есть прогресс. Есть моменты, над которыми надо работать, ведь в каждой игре мы пропускали на последних минутах со стандартных положений. Это очень важно - такой момент может решить результат всего матча.
Мой гол? В футболе много времени на раздумия не дают, надо быстро принимать решение. За долю секунды принял решение пробить. Хорошо, что так получилось", - подытожил Морозюк.
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