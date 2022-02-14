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Морозюк - о своем голе Вересу: За долю секунды принял решение пробить

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "Черноморца" рассказал о выступлениях команды на Winter Cup 2022

Морозюк - о своем голе Вересу: За долю секунды принял решение пробить

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Защитник "Черноморца" Николай Морозюк прокомментировал выступления своей команды на Winter Cup 2022, а также рассказал о своем голе на турнире. Напомним, что одесситы заняли третье место.

"Хорошие впечатления. Есть ошибки, но много приятных моментов, над которыми мы работаем, и есть прогресс. Есть моменты, над которыми надо работать, ведь в каждой игре мы пропускали на последних минутах со стандартных положений. Это очень важно - такой момент может решить результат всего матча.

Мой гол? В футболе много времени на раздумия не дают, надо быстро принимать решение. За долю секунды принял решение пробить. Хорошо, что так получилось", - подытожил Морозюк.

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В статье: Николай Морозюк Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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fato38
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