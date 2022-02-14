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Победа без трудностей. Видео голов и обзор матча Динамо - Инджия 4:0
Киевляне провели первый контрольный матч на третьем сборе
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" прибыло в Турцию на заключительный сбор и сразу сыграло первый контрольный матч. В воскресенье, 13 февраля киевляне разгромили лидера второго сербского дивизиона – "Инджию".
Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой игры.
Контрольный матч
"Динамо" – "Инджия" – 4:0
Голы: Вербич (32), де Пена (44), Ванат (57), Буяльский (86).
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Комментарии (1)
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fato38
14.02.2022 в 09:45
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