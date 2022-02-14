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Победа без трудностей. Видео голов и обзор матча Динамо - Инджия 4:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне провели первый контрольный матч на третьем сборе

Победа без трудностей. Видео голов и обзор матча Динамо - Инджия 4:0

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" прибыло в Турцию на заключительный сбор и сразу сыграло первый контрольный матч. В воскресенье, 13 февраля киевляне разгромили лидера второго сербского дивизиона – "Инджию".

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой игры.

Контрольный матч
"Динамо" – "Инджия" – 4:0
Голы: Вербич (32), де Пена (44), Ванат (57), Буяльский (86).

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В статье: Динамо (Киев) Инджия
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Комментарии (1)
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fato38
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