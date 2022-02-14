Игра будет в апреле. В Шахтере уже начали продавать билеты на матч с Динамо

В 25-м туре Премьер-лиги состоится центральный матч второго круга "Шахтер" – "Динамо". Дата проведения поединка – 16 апреля. Начало в 20:00. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Пресс-служба "горняков" сообщает, что уже можно приобрести билеты на этот поединок, однако продажа пройдет в несколько этапов.

Стартовая стоимость

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 300 гривен

SkyUp Club: 400 гривен

The Club (снек-меню): 800/1 200 гривен

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен

Sky Box: 5 000–8 000 гривен

Также продолжает действовать система динамических цен – в день игры их стоимость будет выше.

Отмечается, о специальном предложении: приобретая билеты на домашние матчи "Шахтера" с "Черноморцем" и "Минаем", вы можете получить бесплатные билеты на игру с "Динамо" (при условии посещения указанных матчей).

1-й этап (с 14 февраля). Купить дополнительно билеты на игру с "Динамо" могут владельцы абонементов сезона-2021/22 (2 дополнительных билета на 1 абонемент).

Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения – у подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении (2 билета в руки).

2-й этап (с 21 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших 3 и более матчей чемпионата Украины в текущем сезоне.

3-й этап (с 23 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч чемпионата Украины.

4-й этап (с 28 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Информация о свободной продаже билетов на матч с "Динамо" будет обнародована позже.