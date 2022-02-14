  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игра будет в апреле. В Шахтере уже начали продавать билеты на матч с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игра будет в апреле. В Шахтере уже начали продавать билеты на матч с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Реализация билетов пройдет в несколько этапов

Игра будет в апреле. В Шахтере уже начали продавать билеты на матч с Динамо

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В 25-м туре Премьер-лиги состоится центральный матч второго круга "Шахтер" – "Динамо". Дата проведения поединка – 16 апреля. Начало в 20:00. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Пресс-служба "горняков" сообщает, что уже можно приобрести билеты на этот поединок, однако продажа пройдет в несколько этапов.

Стартовая стоимость

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 300 гривен
SkyUp Club: 400 гривен
The Club (снек-меню): 800/1 200 гривен
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен
Sky Box: 5 000–8 000 гривен

Также продолжает действовать система динамических цен – в день игры их стоимость будет выше.

Отмечается, о специальном предложении: приобретая билеты на домашние матчи "Шахтера" с "Черноморцем" и "Минаем", вы можете получить бесплатные билеты на игру с "Динамо" (при условии посещения указанных матчей).

1-й этап (с 14 февраля). Купить дополнительно билеты на игру с "Динамо" могут владельцы абонементов сезона-2021/22 (2 дополнительных билета на 1 абонемент).

Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения – у подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении (2 билета в руки).

2-й этап (с 21 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших 3 и более матчей чемпионата Украины в текущем сезоне.

3-й этап (с 23 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч чемпионата Украины.

4-й этап (с 28 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Информация о свободной продаже билетов на матч с "Динамо" будет обнародована позже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...