Металлист 1925 минимально выиграл у грузинского клуба в спарринге

14 февраля "Металлист 1925" провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником харьковчан был грузинский "Самгурали". Подопечные Валерия Кривенцова уже на 10-й минуте встречи открыли счет, а забитый мяч на счету Дмитрия Крыськива.

Добавим, что на 27-й минуте с поля был удален Юрий Потимков, которого в перерыве заменил Дуруэке. Во втором тайме команды больше не забивали, при этом "Металлист 1925" сумел одержать минимальную победу над грузинским клубом.

Отметим, что сегодня, в 14:00 харьковчане сыграют еще один спарринг - на этот раз против "Алашкерта".

"Металлист 1925" - "Самгурали" 1:0

Голы: Крыськив, 10

Удаление: Юрий Потимков 27 (в перерыве его заменил Дуруэке)

"Металлист 1925": Потимков И. (Коваленко М. 46), Капинус, Кверквелия, Ченбай, Коваленко И., Потимков Ю. (Дуруэке 46), Фабиньо, Крыськив, Эмере, Батюшин (к), Островский (Брук 69)