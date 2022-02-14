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Металлист 1925 минимально выиграл у грузинского клуба в спарринге
Благодаря голу Дмитрия Крыськива
Фото: ФК Металлист 1925
14 февраля "Металлист 1925" провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником харьковчан был грузинский "Самгурали". Подопечные Валерия Кривенцова уже на 10-й минуте встречи открыли счет, а забитый мяч на счету Дмитрия Крыськива.
Добавим, что на 27-й минуте с поля был удален Юрий Потимков, которого в перерыве заменил Дуруэке. Во втором тайме команды больше не забивали, при этом "Металлист 1925" сумел одержать минимальную победу над грузинским клубом.
Отметим, что сегодня, в 14:00 харьковчане сыграют еще один спарринг - на этот раз против "Алашкерта".
"Металлист 1925" - "Самгурали" 1:0
Голы: Крыськив, 10
Удаление: Юрий Потимков 27 (в перерыве его заменил Дуруэке)
"Металлист 1925": Потимков И. (Коваленко М. 46), Капинус, Кверквелия, Ченбай, Коваленко И., Потимков Ю. (Дуруэке 46), Фабиньо, Крыськив, Эмере, Батюшин (к), Островский (Брук 69)
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