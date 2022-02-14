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Тренер сборной Люксембурга - про братьев Тилль: Вопрос в том, вернутся ли они в Украину и когда
Люк Хольц переживает за своих игроков, выступающих в Украине и России
Фото: Tageblatt.lu
Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц переживает за своих игроков, которые выступают в чемпионатах Украины и России.
"Я также немного волнуюсь за Кристофера Мартинса в Москве. Я слежу за ним с интересом. Братья Тилль на данный момент немного не в своей тарелке. Вопрос действительно в том, вернутся ли они в Украину и когда.
На данный момент я все еще обсуждаю их подготовку больше, чем геополитику. И я был удовлетворен, увидев, что Венсан в хорошей форме. Скрестим пальцы, чтобы так и продолжалось", – сказал Хольц.
Напомним, что за "Ворсклу" выступает двое из трех братьев Тилль - Оливье и Венсан. Сейчас полтавская команда находится на сборе в Турции, где пробудет до 19 февраля.
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