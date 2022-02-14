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Тренер сборной Люксембурга - про братьев Тилль: Вопрос в том, вернутся ли они в Украину и когда

Премьер-лига
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(1 голосов)

Люк Хольц переживает за своих игроков, выступающих в Украине и России

Тренер сборной Люксембурга - про братьев Тилль: Вопрос в том, вернутся ли они в Украину и когда

Фото: Tageblatt.lu

Новина українською

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц переживает за своих игроков, которые выступают в чемпионатах Украины и России.

"Я также немного волнуюсь за Кристофера Мартинса в Москве. Я слежу за ним с интересом. Братья Тилль на данный момент немного не в своей тарелке. Вопрос действительно в том, вернутся ли они в Украину и когда.

На данный момент я все еще обсуждаю их подготовку больше, чем геополитику. И я был удовлетворен, увидев, что Венсан в хорошей форме. Скрестим пальцы, чтобы так и продолжалось", – сказал Хольц.

Напомним, что за "Ворсклу" выступает двое из трех братьев Тилль - Оливье и Венсан. Сейчас полтавская команда находится на сборе в Турции, где пробудет до 19 февраля.

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В статье: Ворскла (Полтава) Сборная Люксембурга Люк Хольц Оливье Тилль Венсан Тилль
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Источник:
Le Quotidien

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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
14.02.2022 в 14:19
Так они вроде на сборах в Турции с Ворсклой.....
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