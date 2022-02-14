Днепр-1 подтвердил аренду левого защитника из Бразилии

"Днепр-1" подтвердил переход бразильского левого защитника "Шапекоэнсе" Габриэля Бусанелло.

Трансфер был оформлен на правах аренды до конца 2022 года с правом дальнейшего выкупа контракта. В составе днепровской команды 23-летний футболист будет играть под 6-м номером.

Бусанелло начинал игровую карьеру в команде "Униан Фредерикуэнсе". В 2017 году подписал контракт с клубом "Шапекоэнсе", но там два года играл исключительно за молодежные команды. В 2019 году возвращался в аренду в родной "Униан Фредерикуэнсе" (12 игр, 1 гол) и был в аренде в "Пелотасе" (2 матча). Начиная с 2020 года, постоянно выступал за основной состав "Шапекоэнсе", за который провел во всех турнирах 60 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что аренда игрока будет стоить "Днепру-1" 170 тысяч евро.