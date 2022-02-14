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Экс-тренер академии Динамо: Украина – очень странная и сложная страна
Он отметил, что ему посоветовали забрать семью из Киева
Фото: 1927.kiev.ua
Бывший тренер академии "Динамо" испанец Рамон Катала высказался о ситуации в Украине на фоне возрастающей вероятности вторжения регулярной армии РФ.
"Я разговаривал с людьми, связанными с посольством в Украине, и они думают, что ничего не произойдет, но всегда существует вероятность обратного. Украинцы находятся в этой ситуации уже давно, но за последние несколько недель она намного ухудшилась. На границах много перемещений войск, и есть беспокойство. Мне порекомендовали вывезти членов семьи, и я сделаю это завтра.
Украина – очень странная и сложная страна. У них два совершенно разных менталитета – украинский и российский. Я бы сказал, где-то 50 на 50. Это очень сложная проблема для решения. В киевском "Динамо" были тренеры, которые разговаривали по-русски, а другие – по-украински, но они неплохо ладили друг с другом", - приводит слова Катала Marca.
Отметим, что Катала работал в системе "Динамо" с 2019 по 2021 годы. В настоящее время он занимает должность технического директора Федерации футбола Ливии.
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