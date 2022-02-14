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Экс-тренер академии Динамо: Украина – очень странная и сложная страна

Премьер-лига
(1 голосов)

Он отметил, что ему посоветовали забрать семью из Киева

Экс-тренер академии Динамо: Украина – очень странная и сложная страна

Фото: 1927.kiev.ua

Бывший тренер академии "Динамо" испанец Рамон Катала высказался о ситуации в Украине на фоне возрастающей вероятности вторжения регулярной армии РФ.

"Я разговаривал с людьми, связанными с посольством в Украине, и они думают, что ничего не произойдет, но всегда существует вероятность обратного. Украинцы находятся в этой ситуации уже давно, но за последние несколько недель она намного ухудшилась. На границах много перемещений войск, и есть беспокойство. Мне порекомендовали вывезти членов семьи, и я сделаю это завтра.

Украина – очень странная и сложная страна. У них два совершенно разных менталитета – украинский и российский. Я бы сказал, где-то 50 на 50. Это очень сложная проблема для решения. В киевском "Динамо" были тренеры, которые разговаривали по-русски, а другие – по-украински, но они неплохо ладили друг с другом", - приводит слова Катала Marca.

Отметим, что Катала работал в системе "Динамо" с 2019 по 2021 годы. В настоящее время он занимает должность технического директора Федерации футбола Ливии.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
14.02.2022 в 15:18
В Испании своих сепаров полным полно. Особенно взять ЭТА и барсосепаров. А со своими мы как нибудь разберёмся.
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+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
14.02.2022 в 15:08
Всесоюзный катала обосрался.
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+3
-1


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