Экс-тренер академии Динамо: Украина – очень странная и сложная страна

Бывший тренер академии "Динамо" испанец Рамон Катала высказался о ситуации в Украине на фоне возрастающей вероятности вторжения регулярной армии РФ.

"Я разговаривал с людьми, связанными с посольством в Украине, и они думают, что ничего не произойдет, но всегда существует вероятность обратного. Украинцы находятся в этой ситуации уже давно, но за последние несколько недель она намного ухудшилась. На границах много перемещений войск, и есть беспокойство. Мне порекомендовали вывезти членов семьи, и я сделаю это завтра.

Украина – очень странная и сложная страна. У них два совершенно разных менталитета – украинский и российский. Я бы сказал, где-то 50 на 50. Это очень сложная проблема для решения. В киевском "Динамо" были тренеры, которые разговаривали по-русски, а другие – по-украински, но они неплохо ладили друг с другом", - приводит слова Катала Marca.