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Палкин опроверг слухи о возможных громких трансферах Шахтера

Премьер-лига
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Гендиректор "горняков" также объяснил появление таких слухов

Палкин опроверг слухи о возможных громких трансферах Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал возможный интерес к нескольким легионерам. Речь идет о защитнике "Фламенго" Рамана Лимы, а также о полузащитниках “Челси” Кеннеди и “Фулминенсе” Артура.

"Мы достаточно популярные игроки на бразильском рынке, поэтому когда-то какой-то клуб хочет кого-то продать, то они всегда наше имя рядом ставят. Они прекрасно знают, что мы умеем там покупать и работать на бразильских рынках.

В 80% это просто пиар-ход со стороны ребят, которые хотят продать футболистов. Из тех фамилий мы ни в ком не заинтересованы. С точки зрения будущих трансферов мы пока находимся в пассивном состоянии", — сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
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