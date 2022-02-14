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Палкин опроверг слухи о возможных громких трансферах Шахтера
Гендиректор "горняков" также объяснил появление таких слухов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал возможный интерес к нескольким легионерам. Речь идет о защитнике "Фламенго" Рамана Лимы, а также о полузащитниках “Челси” Кеннеди и “Фулминенсе” Артура.
"Мы достаточно популярные игроки на бразильском рынке, поэтому когда-то какой-то клуб хочет кого-то продать, то они всегда наше имя рядом ставят. Они прекрасно знают, что мы умеем там покупать и работать на бразильских рынках.
В 80% это просто пиар-ход со стороны ребят, которые хотят продать футболистов. Из тех фамилий мы ни в ком не заинтересованы. С точки зрения будущих трансферов мы пока находимся в пассивном состоянии", — сказал Палкин.
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