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Динамо отдаст Кадири в аренду в Казахстан

Премьер-лига
(3 голосов)

Актобе рассчитывает на игрока

Динамо отдаст Кадири в аренду в Казахстан

Новина українською

Хавбек "Динамо" Мохамед Кадири переходит в казахский "Актобе".

Как сообщает ТГ-канал "Динамо Киев Inside", речь идет об аренде.

Напомним, что 25-летний Кадири первую часть сезона 2020/21 провел на правах аренды за тульский "Арсенал". Зимой вернулся в Киев и получил травму, после чего больше не играл.

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В статье: Динамо (Киев) Актобе Мохаммед Кадири
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
14.02.2022 в 18:00
Потім в бєларусь в рамках взаімопомощі.
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fato39
14.02.2022 в 17:02
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.02.2022 в 16:40
Какая команда, такие и игроки!
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