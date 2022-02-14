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Динамо отдаст Кадири в аренду в Казахстан
Актобе рассчитывает на игрока
Хавбек "
Как сообщает ТГ-канал "Динамо Киев Inside", речь идет об аренде.
Напомним, что 25-летний Кадири первую часть сезона 2020/21 провел на правах аренды за тульский "Арсенал". Зимой вернулся в Киев и получил травму, после чего больше не играл.
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Источник:Динамо Киев Inside
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
14.02.2022 в 18:00
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fato39
14.02.2022 в 17:02
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.02.2022 в 16:40
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