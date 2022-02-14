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Нещерет: Из-за маски в команде меня называют Бэтменом и Спайдерменом

Премьер-лига
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Руслан вернулся к тренировкам после перелома носа

Нещерет: Из-за маски в команде меня называют Бэтменом и Спайдерменом

скриншот youtube

Новина українською

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о своей травме (перелом носа), которую он получил в контрольном матче против норвежского "Буде-Глимт" (1:1).

"Сразу после повреждения, чувствовал себя очень плохо – не мог нормально дышать. Меня это беспокоило, очень болел нос. Сразу после возвращения в Киев в тот же день мне сделали операцию и потихоньку начался процесс восстановления.

Из-за защитной маски, которую приходится носить на тренировках, ребята называют Бэтменом и Спайдерменом. Однако маска играет очень важную функцию – защищает мой нос.

Если честно, думал после возвращения будет очень тяжело. Но начал тренироваться – все очень хорошо, ножки легкие, задышки почти нет. Чувствую себя отлично.

А вот когда сидел дома, со стороны за ребятами было очень тяжело наблюдать. Они тренируются и играют, а ты лежишь и ничего не делаешь, даже не можешь нормально пробежаться из-за запрета врачей. Было тяжело", - сказал Нещерет.

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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