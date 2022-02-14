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Попов, Андриевский и Нещерет вернулись в общую группу Динамо
Подготовка к весенней части сезона выходит на финишную прямую
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
Вчера команда вновь прибыла в Анталию, где "бело-синие" планируют работать на протяжении 10 дней в рамках заключительного межсезонного сбора.
Во время сегодняшней утренней тренировки киевлян посетил главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков. Уже 24 марта динамовцам в составе сине-желтой дружины предстоит сразиться с шотландцами в плей-офф квалификации на Чемпионат мира – 2022, который пройдет в Катаре.
Отрадно, что в общей группе тренировались Александр Андриевский, пропустивший второй зимний сбор, а также Денис Попов, восстановившийся после тяжелой травмы.
Также полноценное участие в тренировке принимал Руслан Нещерет, работавший со специальной маской на лице, защищавшей переносицу. Напомним, Руслан сломал нос в столкновении с игроком норвежского "Буде-Глимт" в последнем матче первого сбора и так же, как и Александр Андриевский, полностью пропустил второй сбор.
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