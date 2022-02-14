Попов, Андриевский и Нещерет вернулись в общую группу Динамо

Киевское " Динамо " выходит на финальный этап подготовки к возобновлению сезона.

Вчера команда вновь прибыла в Анталию, где "бело-синие" планируют работать на протяжении 10 дней в рамках заключительного межсезонного сбора.

Во время сегодняшней утренней тренировки киевлян посетил главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков. Уже 24 марта динамовцам в составе сине-желтой дружины предстоит сразиться с шотландцами в плей-офф квалификации на Чемпионат мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Отрадно, что в общей группе тренировались Александр Андриевский, пропустивший второй зимний сбор, а также Денис Попов, восстановившийся после тяжелой травмы.

Также полноценное участие в тренировке принимал Руслан Нещерет, работавший со специальной маской на лице, защищавшей переносицу. Напомним, Руслан сломал нос в столкновении с игроком норвежского "Буде-Глимт" в последнем матче первого сбора и так же, как и Александр Андриевский, полностью пропустил второй сбор.