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Скрипник не планирует продлевать контракт с Зарей. Его может заменить Бабич

Премьер-лига
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(1 голосов)

Судя по всему, Виктор Анатольевич летом покинет луганский клуб

Скрипник не планирует продлевать контракт с Зарей. Его может заменить Бабич

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер Зари Виктор Скрипник на данный момент не продлил и пока что не собирается продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

По данным источника, на данный конкретный момент тренер не планирует продлевать соглашение, которое заканчивается летом 2022 года.

Также сообщается, что есть вариант, что после ухода Скрипника команду может принять рулевой Кривбасса Александр Бабич.

Цыганык отмечает, что Бабич ранее уже был в Запорожье (не уточняется, было ли это до пришествия в Кривбасс) и готов был подписать контракт с Зарей.

Контракт Бабича з Кривбасом також розрахований до кінця сезону, після чого сторони обговорюватимуть можливу пролонгацію угоди, виходячи із результатів за підсумками сезону.

Але є варіант, що Бабич у разі відходу Скрипника може відмовити Кривбасу у продовженні контракту та прийняти Зорю.

Нагадаємо, що Кривбас йде на другому місці в чемпіонаті Першої ліги і разом з Металістом є одним із головних претендентів на підвищення у класі.

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Виктор Скрипник Игорь Цыганык Александр Бабич
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
14.02.2022 в 21:58
Мирон ищет работу или он старый
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0
0
miruk 81 (львів)
14.02.2022 в 21:52
Ббич ? Ну все кінець Зорі
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+1
0
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Viktor Ivanjvich
14.02.2022 в 21:37
ЗАКАТ ЗОРИ-
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+1
0


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