  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла пытается избавиться от Луизао
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла пытается избавиться от Луизао

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Максимов не видит хавбека в своей команде

Ворскла пытается избавиться от Луизао

Новина українською

Бразильский хавбек Луизао, который не так давно был досрочно возвращен в "Ворсклу" португальской "Байей" из аренды, не входит в планы тренерского штаба полтавчан.

Юрий Максимов не видит Луизао в своей команде, и поэтому полтавский клуб в ближайшее время попытается пристроить бразильца в другую команду.

Рассматривается как возможность продажи, так и потенциальная аренда футболиста.

Напомним, что контракт Луизао с "Ворсклой" рассчитан до конца 2023 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Луизао
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...