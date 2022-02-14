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Ворскла пытается избавиться от Луизао
Юрий Максимов не видит хавбека в своей команде
Бразильский хавбек Луизао, который не так давно был досрочно возвращен в "
Юрий Максимов не видит Луизао в своей команде, и поэтому полтавский клуб в ближайшее время попытается пристроить бразильца в другую команду.
Рассматривается как возможность продажи, так и потенциальная аренда футболиста.
Напомним, что контракт Луизао с "Ворсклой" рассчитан до конца 2023 года.
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Источник:Football Hub
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