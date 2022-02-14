Ворскла пытается избавиться от Луизао

Бразильский хавбек Луизао, который не так давно был досрочно возвращен в " Ворсклу " португальской "Байей" из аренды, не входит в планы тренерского штаба полтавчан.

Юрий Максимов не видит Луизао в своей команде, и поэтому полтавский клуб в ближайшее время попытается пристроить бразильца в другую команду.

Рассматривается как возможность продажи, так и потенциальная аренда футболиста.

Напомним, что контракт Луизао с "Ворсклой" рассчитан до конца 2023 года.