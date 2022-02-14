Лучкевич: Хотелось бы, чтобы Селезнев таки побил этот рекорд - верю в него

Хавбек " Днепра-1 " Валерий Лучкевич высказал свое мнение о форварде "Миная" Евгение Селезневе, с которым раньше играл в "Днепре".

– Сравнительно многие украинские футболисты этой зимой переехали в топ-лиги Европы. Как по тебе, это положительная динамика или просто одноразовая вспышка?

– Я считаю, что это положительная тенденция переезда украинцев в Европу, и эта динамика в будущем будет только расти. Вот мой бывший партнер по "Днепру-1" Даниил Игнатенко перешел в "Бордо", я общался с ним после трансфера и могу сказать, что ему все нравится. Правда, я очень расстроился из-за него, когда он получил красную карточку в дебютном матче, но, по-моему, там ее не было.

– Назови 5 сильнейших футболистов, с которыми ты играл.

– Коноплянка, Калинич, Матеус и двое из сборной Украины – Зинченко и Миколенко.

– Общаешься ли ты с бывшими игроками "Днепра" Маркевича, в том числе с легионерами?

– Да, не со всеми, конечно, но поддерживаю общение с большинством. Особенно тогда, когда вижусь с ними на футбольном поле. Бывает даже так, что мы встречаемся прямо в Днепре.

– Поиграв с Евгением Коноплянкой в ​​одной команде, как ты оценишь его как футболиста?

– Знаю Евгения как очень сильного футболиста и хорошего человека. Но считаю, что он не вскрыл полностью свой потенциал. Он мог добиться гораздо большего.

– Также в "Днепре" ты играл с праймовым Евгением Селезневым. По-твоему, удастся ли ему в "Минае" осуществить свою мечту и побить рекорд лучшего бомбардира в истории УПЛ?

– Если честно, то да, хотелось бы, чтобы он таки побил этот рекорд. Верю в него и надеюсь, что ему это удастся.

– В "Минае" новый главный – Владимира Шарана, с которым ты работал в "Александрии". Учитывая турнирные проблемы закарпатского клуба, как ты считаешь, получится ли Шаран сохранить их в УПЛ?

– То, что "Минаю" будет тяжело – это сто процентов. Сейчас, я считаю, никому из команд не будет просто в чемпионате Украины. Но с приходом Владимира Богдановича, думаю, у них появился шанс сберечь прописку в УПЛ.