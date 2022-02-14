Ингулец забил первым, но проиграл чемпиону Грузии

Ингулец провел свой очередной спарринг на турецком сборе – 14 февраля команда из Петрово встречалась с действующим чемпионом Грузии- Динамо (Батуми).

Команды шустро начали поединок – Ингулец открыл счет уже на 3-й минуте (отличился Клименко), а Динамо уже на 12-й отыгралось.

Затем команды сделали перерыв и активизировались уже во втором тайме. Тайм начался с пенальти в ворота Ингульца, который грузины уверенно реализовали.

В оставшееся время у украинской команды были моменты, чтобы сравнять счет, однако с реализацией не повезло – 1:2.

Свой следующий матч Ингулец сыграет 16 февраля против Кривбасса.

Ингулец – Динамо (Батуми, Грузия) 1:2

Голы: Клименко (3) – (12), (50, пен.)

Стартовый состав Ингульца: Клищук, Павлов, Жоао Алвес, Полегенько, Сакив, Клименко, Шишка, Мандриченко, Запорожец, Антви, Гопей