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Ингулец забил первым, но проиграл чемпиону Грузии
В целом же, получился вполне неплохой матч
inhulets.com
Команды шустро начали поединок – Ингулец открыл счет уже на 3-й минуте (отличился Клименко), а Динамо уже на 12-й отыгралось.
Затем команды сделали перерыв и активизировались уже во втором тайме. Тайм начался с пенальти в ворота Ингульца, который грузины уверенно реализовали.
В оставшееся время у украинской команды были моменты, чтобы сравнять счет, однако с реализацией не повезло – 1:2.
Свой следующий матч Ингулец сыграет 16 февраля против Кривбасса.
Ингулец – Динамо (Батуми, Грузия) 1:2
Голы: Клименко (3) – (12), (50, пен.)
Стартовый состав Ингульца: Клищук, Павлов, Жоао Алвес, Полегенько, Сакив, Клименко, Шишка, Мандриченко, Запорожец, Антви, Гопей
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