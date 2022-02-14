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Соломон вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Кажется, проблемы израильтянина позади

Соломон вернулся в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" продолжает работу на своем втором турецком сборе.

14 февраля команда провела вечернюю тренировку продолжительностью порядка полутора часов. Разминочная фаза предшествовала работе с мячами на ограниченных участках поля и нескольким упражнениям – пас и прием, развитие атаки и игровые нюансы на чужой половине.

В общей группе "оранжево-черных" пополнение: вернулся Манор Соломон, который, напомним, пропустил первый сбор, а на втором неделю работал по индивидуальной программе. Сегодняшнюю тренировку вингер провел уже наряду с остальными.

Во вторник, 15 февраля, "Шахтер" проведет контрольный матч с "Мариуполем" – он начнется в 16:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
ФК Шахтер

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