Соломон вернулся в общую группу Шахтера

" Шахтер " продолжает работу на своем втором турецком сборе.

14 февраля команда провела вечернюю тренировку продолжительностью порядка полутора часов. Разминочная фаза предшествовала работе с мячами на ограниченных участках поля и нескольким упражнениям – пас и прием, развитие атаки и игровые нюансы на чужой половине.

В общей группе "оранжево-черных" пополнение: вернулся Манор Соломон, который, напомним, пропустил первый сбор, а на втором неделю работал по индивидуальной программе. Сегодняшнюю тренировку вингер провел уже наряду с остальными.

Во вторник, 15 февраля, "Шахтер" проведет контрольный матч с "Мариуполем" – он начнется в 16:00.