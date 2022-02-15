Мариуполь уступил в перестрелке с Астаной

В понедельник, 14 февраля, " Мариуполь " на сборах в Турции провел спарринг с "Астаной".

Казахстанская команда лучше начала матч и уже на 2-й минуте открыла счет. Еще в нескольких моментах хорошо сыграл Гальчук.

Постепенно азовцы перехватили инициативу и в концовке тайма сравняли счет - Кулаков реализовал пенальти, который заработал Гулько.

В начале второго тайма мариупольцы вышли вперед. Драмбаев перехватил мяч на своей половине поля и совершил рейд к чужим воротам, который завершил острым прострелом. С ударом Вьюнника голкипер "Астаны" справился, а вот Михаилу Хромею уже никто не мог помешать отправить мяч в ворота.

Однако затем ударный отрезок выдала уже Астана, которая вырвала победу 3:2.

"Мариуполь" — "Астана" 2:3

Голы: Эуженио, 2 (1:0). Кулаков, 39-пен (1:1). Хромей, 49 (2:1). Ховханнисян, 57 (2:2). Куат, 71 (2:3).

"Мариуполь" 1 тайм: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Чех, Гулько, Мишнев, Кащук, Топалов, Кулаков

"Мариуполь" 2 тайм: Турбаевский, Холод, Удод, Козик, Драмбаев, Петерман, игрок на просмотре, Хромей, Микитишин, Вьюнник, Гончарук