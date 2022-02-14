СМИ: В кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ

Напряженная ситуация у границ Украины с Россией с последующим возможным введением военного положения в стране ставит под сомнение проведение международных спортивных мероприятий на территории Украины.

Если в ближайшее время ситуация ухудшится, в кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ, сообщил Meta-ratings источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, за консультациями в УЕФА уже также обратился лиссабонский "Спортинг", юношеская команда которого должна сыграть 1 или 2 марта в Киеве против "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА.

Не исключено, что УЕФА будет вести с украинским клубом диалог на предмет того, чтобы этот матч был перенесен во Львов или состоялся на нейтральном поле.

Кроме того, УЕФА прорабатывает возможности для других изменений в календаре касательно домашних международных игр украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА, либо же будет требовать от украинской стороны дополнительные меры безопасности.