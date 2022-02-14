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СМИ: В кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ
В случае ухудшения ситуации старт весенней части сезона могут перенести
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Напряженная ситуация у границ Украины с Россией с последующим возможным введением военного положения в стране ставит под сомнение проведение международных спортивных мероприятий на территории Украины.
Если в ближайшее время ситуация ухудшится, в кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ, сообщил Meta-ratings источник, знакомый с ситуацией.
По имеющейся информации, за
Не исключено, что УЕФА будет вести с украинским клубом диалог на предмет того, чтобы этот матч был перенесен во Львов или состоялся на нейтральном поле.
Кроме того, УЕФА прорабатывает возможности для других изменений в календаре касательно домашних международных игр украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА, либо же будет требовать от украинской стороны дополнительные меры безопасности.
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