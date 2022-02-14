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СМИ: В кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

В случае ухудшения ситуации старт весенней части сезона могут перенести

СМИ: В кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Напряженная ситуация у границ Украины с Россией с последующим возможным введением военного положения в стране ставит под сомнение проведение международных спортивных мероприятий на территории Украины.

Если в ближайшее время ситуация ухудшится, в кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ, сообщил Meta-ratings источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, за консультациями в УЕФА уже также обратился лиссабонский "Спортинг", юношеская команда которого должна сыграть 1 или 2 марта в Киеве против "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА.

Не исключено, что УЕФА будет вести с украинским клубом диалог на предмет того, чтобы этот матч был перенесен во Львов или состоялся на нейтральном поле.

Кроме того, УЕФА прорабатывает возможности для других изменений в календаре касательно домашних международных игр украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА, либо же будет требовать от украинской стороны дополнительные меры безопасности.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (3)
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masimka9 (Днепр)
15.02.2022 в 00:10
Как эти паникеры уже задолбали,,,
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+1
0
KadimXa (Харьков)
15.02.2022 в 00:00
СМИ это продажные твари,они что угодно напишут за деньги.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
15.02.2022 в 00:07
Или удалят информацию, в угоду власть имущим. Не правда ли, уа-футбол?
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0
0


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